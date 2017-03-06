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12:35 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре временно сузят проезжую часть на Молодогвардейской

Там ведутся ремонтные работы на коммунальных сетях.

В январе 2017 года произошло повреждение водопроводной линии, пролегающей под перекрёстком улиц Полевой и Молодогвардейской на глубине 7,5 метров. При обычном способе замены нужно было бы на несколько недель полностью перекрывать этот оживлённый перекрёсток, вскрывать асфальт, тротуары и газон, выкапывать траншею глубиной не менее 8 метров, длиной около 50 метров.

«Самарские коммунальные системы» приняли решение менять трубу другим способом, который позволил не вскрывать асфальт на дороге и сохранить большую часть прилегающей территории. Рядом с перекрёстком раскопали заводной котлован 4 на 5 метров. Через него вытягивали и отрезали по 3 метра старой трубы, а затем сваривали и проталкивали новую полиэтиленовую трубу диаметром 800 мм.

В настоящее время работы по прокладке новой трубы завершены. Осталось заменить одну задвижку, которая находится под проезжей частью, восстановить водопроводную камеру в газоне, соединить новую трубу с задвижками и восстановить благоустройство.
Для проведения этих работ потребуется сужение проезжей части улицы Молодогвардейской на несколько дней. Планируется, что работы на проезжей части закончатся до 10 марта. СКС приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.

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