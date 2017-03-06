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10:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Оркестр нижегородской полиции даст концерт на станции «Горьковская»

Музыканты сделают подарок представительницам прекрасного пола 7 марта.

Оркестр Нижегородского полицейского Главка даст концерт на станции метро «Горьковская» в честь 8 Марта, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Музыканты поздравят женщин с праздником весны, сделав им такой приятный подарок. Выступление состоится 7 марта в 8.30 у входа в метро «Горьковская» со стороны здания ГУ МВД.

Насладиться музыкой смогут все желающие.

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