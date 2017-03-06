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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие

Лайнер индийской авиакомпании Air India, экипаж которого полностью состоял из женщин, впервые совершил кругосветный перелет. Об этом сообщает Associated Press.

Воздушное судно пролетело над Тихим океаном из Нью-Дели в Сан-Франциско в понедельник, 27 февраля. По обратному маршруту, который на этот раз пролегал над Атлантическим океаном, самолет отправился в пятницу, 3 марта.

Отмечается, что сотрудниками наземных служб, готовивших лайнер к полету, а также диспетчерами, которые работали с данным рейсом, тоже были женщины.

Сотрудники Air India уже обратились к представителям Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать это достижение как мировой рекорд.

Рейс был приурочен к Международному женскому дню 8 марта

В январе стало известно о планах Air India ввести на своих рейсах места, предназначенные исключительно для женщин.

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