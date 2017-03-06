Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие

Воздушное судно пролетело над Тихим океаном из Нью-Дели в Сан-Франциско в понедельник, 27 февраля. По обратному маршруту, который на этот раз пролегал над Атлантическим океаном, самолет отправился в пятницу, 3 марта.

Отмечается, что сотрудниками наземных служб, готовивших лайнер к полету, а также диспетчерами, которые работали с данным рейсом, тоже были женщины.