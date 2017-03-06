Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие
Лайнер индийской авиакомпании Air India, экипаж которого полностью состоял из женщин, впервые совершил кругосветный перелет. Об этом сообщает Associated Press.
Лайнер индийской авиакомпании Air India, экипаж которого полностью состоял из женщин, впервые совершил кругосветный перелет. Об этом сообщает Associated Press.
Воздушное судно пролетело над Тихим океаном из
Отмечается, что сотрудниками наземных служб, готовивших лайнер к полету, а также диспетчерами, которые работали с данным рейсом, тоже были женщины.
Сотрудники Air India уже обратились к представителям Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать это достижение как мировой рекорд.
В январе стало известно о планах Air India ввести на своих рейсах места, предназначенные исключительно для женщин.