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10:49 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Владыка Кирилл назвал невежеством сэлфи подростков в рясах в Храме-на-Крови

Епархия призвала родителей больше уделять воспитанию своих детей.

В Екатеринбургской епархии дали оценку выходке группы молодых людей в Храме-на-Крови. Митрополит Кирилл призвал родителей к воспитанию подрастающего поколения, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 6 марта.

Владыка Кирилл назвал невежеством поступок подростков. По его мнению, именно это стало причиной такой выходки в храме.

«Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества — ребятам ни в садике, ни в школе, ни, по всей видимости, в семье, не рассказывали о том, что такое храм, как в нем себя вести, где в храме можно и нужно находиться. От этого невежества и случилось это происшествие», — заявил митрополит.

В свою очередь, по поводу случившегося епархия призвала родителей и тех, кто связан с их воспитанием, лучше просвещать молодое поколение, чтобы оно не переступало нравственные и государственные законы. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский сравнил эту ситуацию с обучением детей правилам дорожного движения и отметил, что именно ради этого в школах вводился курс «Основы православной культуры».

Как ранее писал «АиФ-Урал», на прошлой неделе группа 10-классников одной из элитных гимназий Екатеринбурга проникла в раздевалку священнослужителей и попытались стащить рясы священнослужителей, чтобы сделать сэлфи.

По данному факту комиссия по делам несовершеннолетних ОП № 1 проводит проверку.

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