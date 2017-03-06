Двораковский определился с датой общегородского субботника

Весенний месячник по очистке и благоустройству Омска будет продолжаться с 17 апреля по 14 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

За это время почистят от мусора дороги, тротуары, кюветы, газоны, дворы, наведут порядок в парках и скверах, покрасят заборы, ограждения и остановочные павильоны, и сделают многое другое. Традиционно активное участие в уборке примет общественность города — КТОСы, УК и ресурсоснабжающие организации.

Подготовка к общегородскому субботнику уже началась. Как отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фроллов, с территории города ежедневно вывозится мусор. С начала года было вывезено более 27 тысяч кубометров ТБО.