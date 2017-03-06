Житель Ленинска-Кузнецкого частично обнажился в магазине

В Кемеровской области мужчина получил 3 суток административного ареста за частичное обнажение в публичном месте.

Поведение пьяного дебошира возмутило одну из женщин, находившихся в тот вечер в магазине «Сладкоежка». Как стало известно из постановления Ленинск-Кузнецкого городского суда, находясь вечером в магазине, нарушитель начал громко выражаться нецензурной бранью, достал свой половой орган и начал им размахивать перед одной из покупательниц, сопровождая все это непристойными жестами и криками.

В итоге очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые и задержали дебошира. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Подсудимый раскаялся и свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста.