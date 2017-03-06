Задержанных на российско-украинской границе животных поселили в ростовском зоопарке
Обезьян и кенгуру, которых в конце февраля пограничники Ростовской области задержали на границе, поселили в ростовском зоопарке, сообщает
Обезьян и кенгуру, которых в конце февраля пограничники Ростовской области задержали на границе, поселили в ростовском зоопарке, сообщает
Пограничники задержали граждан России, пересекавших
«После изъятия животные находились на местной ферме, а затем были перевезены в ростовский зоопарк, где будут проходить период карантина. Он продлится 30 дней», — сообщили в
За это время животным сделают анализы, которые отправят в Новосибирский научный исследовательский институт, где проверят на наличие опасных заболеваний. После этого животных чипируют и сделают биологические паспорта. Отмечается, что сейчас все животные чувствуют себя хорошо.