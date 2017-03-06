Задержанных на российско-украинской границе животных поселили в ростовском зоопарке

Пограничники задержали граждан России, пересекавших российско-украинскую границу с шестью обезьянами и двумя кенгуру. Сопроводительных документов у мужчин при себе не было, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.

«После изъятия животные находились на местной ферме, а затем были перевезены в ростовский зоопарк, где будут проходить период карантина. Он продлится 30 дней», — сообщили в пресс-службе.

За это время животным сделают анализы, которые отправят в Новосибирский научный исследовательский институт, где проверят на наличие опасных заболеваний. После этого животных чипируют и сделают биологические паспорта. Отмечается, что сейчас все животные чувствуют себя хорошо.