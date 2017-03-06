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18:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

РПЦ подарила Исаакиевскому собору ковчег с мощами трех апостолов

Святыню будут выносить каждый день во время утренней службы.

Источник: РИА "Новости"

Церковь подарила Исаакиевскому собору ковчег с мощами православных святых, передают «Невские новости». Дар был преподнесен в воскресенье, 5 марта, перед началом Божественной литургии в рамках народного собора «Духовное укрепление российского воинства и гражданского общества».

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В ковчеге находятся частицы мощей святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского и апостолов Петра, Павла и Андрея Первозванного.

Святыню поместили в алтарь придела князя Александра Невского. Ежедневно во время утренней службы ковчег будут выносить, чтобы все верующие могли приложиться к нему.

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