Иркутский облсуд оставил под арестом мэра Тайшетского района
ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Иркутский областной суд оставил без изменения решение об аресте мэра Тайшетского района Александра Величко, сообщил РИА Новости представитель
ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Иркутский областной суд оставил без изменения решение об аресте мэра Тайшетского района Александра Величко, сообщил РИА Новости представитель
Апелляция адвоката, представляющего интересы мэра Тайшетского района Александра Величко, на решение суда города Тайшета, избравшего в качестве меры пресечения арест, была рассмотрена в понедельник Иркутским областным судом.
«Ранее принятое судебное решение Тайшетского городского суда о заключении под стражу мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича оставлено без изменения», — сообщили РИА Новости в
Адвокат просил заменить меру пресечения для Величко на домашний арест или освободить его под залог.
Ранее сообщалось, что Тайшетской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой выявлены факты незаконного оформления в собственность на частную компанию — ООО «ВАВ» — четырех муниципальных артезианских скважин. За их эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью получало от ОАО «Байкалэнерго» платеж в размере 15 миллионов рублей ежегодно. Проверкой также установлено, что скважины были сделаны мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств в размере 3,2 миллиона рублей.
На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Александра Величко, который ранее работал в сфере ЖКХ, а в сентябре 2016 года был избран мэром района, задержали в рамках расследования данного уголовного дела 9 февраля в рабочем кабинете.
13 февраля Тайшетским городским судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «ВАВ» Александра Красильникова.