Иркутский облсуд оставил под арестом мэра Тайшетского района

Апелляция адвоката, представляющего интересы мэра Тайшетского района Александра Величко, на решение суда города Тайшета, избравшего в качестве меры пресечения арест, была рассмотрена в понедельник Иркутским областным судом.

«Ранее принятое судебное решение Тайшетского городского суда о заключении под стражу мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича оставлено без изменения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Иркутского областного суда.

Адвокат просил заменить меру пресечения для Величко на домашний арест или освободить его под залог.

Ранее сообщалось, что Тайшетской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой выявлены факты незаконного оформления в собственность на частную компанию — ООО «ВАВ» — четырех муниципальных артезианских скважин. За их эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью получало от ОАО «Байкалэнерго» платеж в размере 15 миллионов рублей ежегодно. Проверкой также установлено, что скважины были сделаны мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств в размере 3,2 миллиона рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Александра Величко, который ранее работал в сфере ЖКХ, а в сентябре 2016 года был избран мэром района, задержали в рамках расследования данного уголовного дела 9 февраля в рабочем кабинете.

13 февраля Тайшетским городским судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «ВАВ» Александра Красильникова.