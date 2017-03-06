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11:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы отпразднуют 8 Марта концертами и выставками

Власти запланировали 95 праздничных акций.

Власти Воронежа запланировали 95 праздничных акций к Международному женскому дню. Список мероприятий появился на сайте мэрии в понедельник, 6 марта. Большинство из них — концерты и выставки. Самый крупный праздничный концерт состоится в Воронежском концертном зале на улице Театральная, 17 в 15:00 вторника, 7 марта.

Концерты, выставки рисунков и фотографий, музыкальные вечера, уроки доброты состоятся в культурно-досуговых центрах, библиотеках города. Международный женский день отметят в школах и вузах города. В библиотеке имени Пушкина на улице Куцыгина, 6 в марте будет работать экспозиция «Женские судьбы в искусстве». Беседа «Женский силуэт на фоне истории» состоится в библиотеке № 40 на улице Чапаева, 10 в 15:00 вторника, 7 марта. Полный список праздничных мероприятий можно найти на сайте мэрии.

Автомобилисты поздравят воронежских женщин флешмобом у сити-парка «Град» в 20:00 6 марта. Участники акции выстроят фигуру из машин — какую именно, организаторы пока держат в секрете.

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