Воронежцы отпразднуют 8 Марта концертами и выставками
Власти запланировали 95 праздничных акций.
Власти запланировали 95 праздничных акций.
Власти Воронежа запланировали 95 праздничных акций к Международному женскому дню. Список мероприятий появился на сайте мэрии в понедельник, 6 марта. Большинство из них — концерты и выставки. Самый крупный праздничный концерт состоится в Воронежском концертном зале на улице Театральная, 17 в 15:00 вторника, 7 марта.
Концерты, выставки рисунков и фотографий, музыкальные вечера, уроки доброты состоятся в
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