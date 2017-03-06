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12:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Соединить Синюшину Гору и Ново-Ленино автобусом просят иркутяне Андрея Лабыгина

Добиться запуска между микрорайонами Синюшина Гора и Ново-Ленино Иркутска общественного транспорта планирует депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин.

Источник: РИА "Новости"

Как 6 марта 2017 года сообщила помощник депутата, к нему неоднократно обращались жители улицы Маршала Конева и бульвара Рябикова, которые жаловались на неудовлетворительное состояние транспорта, в частности, на грязь в автобусах по маршруту № 38, а также говорили о необходимости введения дополнительных маршрутов. «Многие жители Синюшки работают в Ново-Ленино. Они ездят на работу с пересадками, а это очень неудобно, поэтому такой маршрут необходим», — отметила помощница.

Люди также рассказали, что ранее существовал маршрут № 10 т, который возил пассажиров от остановки «Ново-Иркутская ТЭЦ» через мкр-н Байкальский в центр города. Некоторое время назад этот маршрут был отменён, что доставило значительные неудобства, поскольку теперь пассажирам приходится ездить в Байкальский с пересадками. Они просят вернуть этот маршрут. По словам помощницы депутата, Андрей Лабыгин сейчас проводит переговоры с администрацией Иркутска, чтобы выяснить возможность введения нового и возобновления старого маршрута.

Кроме того, 28 февраля депутат провел встречу с родителями будущих первоклассников школы № 2 на Синюшиной Горе. На встрече присутствовали 90 человек. Депутат рассказал о своей работе в Законодательном собрании и своих инициативах. Например, о внесении изменений в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Он касается выплаты областного материнского капитала в размере 100 тыс. рублей. Ранее эту выплату можно было использовать либо на улучшение жилищных условий, либо на образование ребенка. Внесенные изменения позволили семьям, воспитывающих ребенка-инвалида, использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В данном случае нет необходимости дожидаться достижения ребенком трехлетнего возраста.

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