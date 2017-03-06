Соединить Синюшину Гору и Ново-Ленино автобусом просят иркутяне Андрея Лабыгина
Добиться запуска между микрорайонами Синюшина Гора и
Добиться запуска между микрорайонами Синюшина Гора и
Как 6 марта 2017 года сообщила помощник депутата, к нему неоднократно обращались жители улицы Маршала Конева и бульвара Рябикова, которые жаловались на неудовлетворительное состояние транспорта, в частности, на грязь в автобусах по маршруту № 38, а также говорили о необходимости введения дополнительных маршрутов. «Многие жители Синюшки работают в
Люди также рассказали, что ранее существовал маршрут № 10 т, который возил пассажиров от остановки «Ново-Иркутская ТЭЦ» через
Кроме того, 28 февраля депутат провел встречу с родителями будущих первоклассников школы № 2 на Синюшиной Горе. На встрече присутствовали 90 человек. Депутат рассказал о своей работе в Законодательном собрании и своих инициативах. Например, о внесении изменений в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Он касается выплаты областного материнского капитала в размере 100 тыс. рублей. Ранее эту выплату можно было использовать либо на улучшение жилищных условий, либо на образование ребенка. Внесенные изменения позволили семьям, воспитывающих