Соединить Синюшину Гору и Ново-Ленино автобусом просят иркутяне Андрея Лабыгина

Как 6 марта 2017 года сообщила помощник депутата, к нему неоднократно обращались жители улицы Маршала Конева и бульвара Рябикова, которые жаловались на неудовлетворительное состояние транспорта, в частности, на грязь в автобусах по маршруту № 38, а также говорили о необходимости введения дополнительных маршрутов. «Многие жители Синюшки работают в Ново-Ленино. Они ездят на работу с пересадками, а это очень неудобно, поэтому такой маршрут необходим», — отметила помощница.

Люди также рассказали, что ранее существовал маршрут № 10 т, который возил пассажиров от остановки «Ново-Иркутская ТЭЦ» через мкр-н Байкальский в центр города. Некоторое время назад этот маршрут был отменён, что доставило значительные неудобства, поскольку теперь пассажирам приходится ездить в Байкальский с пересадками. Они просят вернуть этот маршрут. По словам помощницы депутата, Андрей Лабыгин сейчас проводит переговоры с администрацией Иркутска, чтобы выяснить возможность введения нового и возобновления старого маршрута.