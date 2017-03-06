Екатеринбург погрузится во тьму в «Час Земли»
Если горожане проявят сознательность.
Если горожане проявят сознательность.
Екатеринбуржцы традиционно примут участие в международной акции «Час Земли», намеченной на 25 марта 2017 года с 20.30 до 21.30. На это время сознательные горожане выключат свет и электроприборы.
В региональном кабмине также окончательно не определились с планами на 25 марта — решат ближе к делу. В прошлом году чиновники отключали огни наружного освещения на фасадах Дома правительства, а также комплекса зданий резиденции губернатора.
В
Стоит добавить, что акция проводится в России с 2009 года. Главная цель мероприятия — призвать людей к ответственному отношению к природе. В прошлом году энергетики сообщали, что большинство горожан проигнорировали акцию: потребление электроэнергии не уменьшилось.