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11:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург погрузится во тьму в «Час Земли»

Если горожане проявят сознательность.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбуржцы традиционно примут участие в международной акции «Час Земли», намеченной на 25 марта 2017 года с 20.30 до 21.30. На это время сознательные горожане выключат свет и электроприборы.

Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков не исключил, что администрация и в этом году поддержит акцию. «В прошлом году мы отключали подсветку здания, а также рекомендовали всем сотрудникам в кабинетах погасить свет. Возможно, в этом году будет то же самое», — пояснил «Уралинформбюро» Сухоруков.

В региональном кабмине также окончательно не определились с планами на 25 марта — решат ближе к делу. В прошлом году чиновники отключали огни наружного освещения на фасадах Дома правительства, а также комплекса зданий резиденции губернатора.

В пресс-службе железнодорожного вокзала пообещали прокомментировать их участие в «Часе Земли» позже.

Стоит добавить, что акция проводится в России с 2009 года. Главная цель мероприятия — призвать людей к ответственному отношению к природе. В прошлом году энергетики сообщали, что большинство горожан проигнорировали акцию: потребление электроэнергии не уменьшилось.

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