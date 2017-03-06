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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура намерена закрыть новосибирский учебный центр для бортпроводников

Прокуроры намерены заставить учебный центр «Небо без границ» устранить нарушения, сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ведомства проверили работу новосибирского филиала частного учреждения дополнительного профессионального образования «Небо без границ», проводившего обучение слушателей по авиационной специальности «Основы работы бортпроводника» на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Челябинской области.

«Обучение авиационного персонала осуществляется филиалом с грубыми нарушениями сертификационных и лицензионных требований. Офис образовательной организации не имел заключения о соответствии санитарным правилам и не был оборудован, как учебный кабинет. Отсутствовали научные работники, которые имели право осуществлять чтение лекций слушателям», — пояснили прокуроры.

Также в претензии центру прокуроры ставят отсутствие практических занятий, печатных и электронных ресурсов.

Обучение студентов ЧУДПО «Небо без границ», осуществлялось бывшей бортпроводницей, на основании заключенного с ней гражданско-правового договора. «Вопреки требованиям закона преподавательница не имела стажа работы в образовательном учреждении и основного профессионального образования по всем предметам заявленной программы: «медицинское обслуживание пациентов», «аварийно-спасательная подготовка и БАСО», «опасные грузы», «питание», «основы авиационной метеорологии», «конструкция и эксплуатация систем и оборудования воздушного судна», — рассказали в ведомстве.

Было возбуждено три административных дела по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, ст. 13.11 КоАП РФ. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на суму 160 000 рублей.

Еще прокуроры направили иск о запрете деятельности ЧУДПО «Небо без границ» в Новосибирске до устранения нарушений в Заельцовский районный суд.

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