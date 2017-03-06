Квадрокоптеры изучат проходимость перекрестков Новосибирска

Работы по улучшению проходимости перекрестка ул. Мира-ул. Аникина начаты в Новосибирске. По просьбе администрации города, специалисты пермской компании «Агентство дорожной информации РАДАР» уже приступили к исследованию существующей ситуации на участке. Работа включает в себя несколько этапов.

Сначала на перекрестке будет вестись видеосъемка во всех направлениях круговой развязки. Ее задача — исследовать интенсивность прямолинейного, а также право- и левоповоротного движения. Кроме этого, будет учитываться структура потока, количество грузовиков и крупногабаритного городского пассажирского транспорта. Информация будет собираться в утренний и вечерний часы пик.

Второй этап работы — видеосъемка развязки с высоты 200 метров с помощью беспилотника. Камера высокой разрешающей способности позволит оценить наличие конфликтных зон на участке, длину очередей транспортных средств перед светофорами, а также пересечения транспортных и пешеходных потоков.

На основании полученных данных специалисты «РАДАР» проведут моделирование существующей ситуации движения с помощью немецкого программного комплекса PTV Vision VISSIM. Это позволит в режиме тестирования оценить эффективность работы разных режимов светофоров и создать проектные предложения по изменению организации дорожного движения на перекрестке улиц Мира и Аникина.

Эта работа финансируется из внебюджетного фонда поддержки общественных инициатив в рамках совместного с Институтом транспортного планирования Российской Академии транспорта проекта по продвижению и популяризации современных технологий совершенствования эффективности функционирования транспортных систем городов.

Недавно к борьбе с новосибирскими пробками присоединились ученые. На решение этой проблемы было решено направить космические технологии. Регулировкой светофоров Новосибирска может заняться система ГЛОНАСС, которая будет замечать замедление потока и пропускать его до появления серьезных заторов, считают разработчики УК «Ломоносов капитал». Предполагается, что ГЛОНАСС станет альтернативой зарубежной GPS.