Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Черногория попросила Россию о помощи
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:47 (мск), источник: VN.RU

Квадрокоптеры изучат проходимость перекрестков Новосибирска

Исследование о работе некоторых городских перекрестков с целью последующей корректировки их проходимости заказала мэрия Новосибирска. С помощью видеосъемки специалисты создадут модель движения транспортных и пешеходных потоков на участке и разработают проектные предложения по улучшению движения.

Работы по улучшению проходимости перекрестка ул. Мира-ул. Аникина начаты в Новосибирске. По просьбе администрации города, специалисты пермской компании «Агентство дорожной информации РАДАР» уже приступили к исследованию существующей ситуации на участке. Работа включает в себя несколько этапов.

Сначала на перекрестке будет вестись видеосъемка во всех направлениях круговой развязки. Ее задача — исследовать интенсивность прямолинейного, а также право- и левоповоротного движения. Кроме этого, будет учитываться структура потока, количество грузовиков и крупногабаритного городского пассажирского транспорта. Информация будет собираться в утренний и вечерний часы пик.

Второй этап работы — видеосъемка развязки с высоты 200 метров с помощью беспилотника. Камера высокой разрешающей способности позволит оценить наличие конфликтных зон на участке, длину очередей транспортных средств перед светофорами, а также пересечения транспортных и пешеходных потоков.

На основании полученных данных специалисты «РАДАР» проведут моделирование существующей ситуации движения с помощью немецкого программного комплекса PTV Vision VISSIM. Это позволит в режиме тестирования оценить эффективность работы разных режимов светофоров и создать проектные предложения по изменению организации дорожного движения на перекрестке улиц Мира и Аникина.

Эта работа финансируется из внебюджетного фонда поддержки общественных инициатив в рамках совместного с Институтом транспортного планирования Российской Академии транспорта проекта по продвижению и популяризации современных технологий совершенствования эффективности функционирования транспортных систем городов.

Недавно к борьбе с новосибирскими пробками присоединились ученые. На решение этой проблемы было решено направить космические технологии. Регулировкой светофоров Новосибирска может заняться система ГЛОНАСС, которая будет замечать замедление потока и пропускать его до появления серьезных заторов, считают разработчики УК «Ломоносов капитал». Предполагается, что ГЛОНАСС станет альтернативой зарубежной GPS.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самую красивую бурятку выбрали в Новосибирске
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь