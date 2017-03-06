Центр подготовки волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов появился в Екатеринбурге

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подписали соответствующее соглашение.

«Уральский федеральный университет является одним из центров волонтерской программы “Сочи — 2014” и фактически частью фундамента Ассоциации волонтерских центров, созданной после Олимпийских игр. Движение “Волонтеры Урала” — одно из самых крупных в стране, со своей историей и вкусом, займется отбором претендентов из Уральского федерального округа, а также среди студентов из более чем 60 стран мира, которые обучаются в УрФУ», — приводятся в сообщении слова А. Метелева.

Отмечается, что центр в Екатеринбурге подготовит 90 волонтеров. Во время фестиваля они будут задействованы в транспортной логистике, церемониях открытия и закрытия, медицинском сопровождении, в работе со СМИ, сопровождении делегаций.

Кроме того, УрФУ подготовит методику отбора молодых ученых на фестиваль. Часть будущих участников определят во время форума молодых ученых в апреле.

Также на фестивале в Сочи будет работать площадка по трудоустройству выпускников от уральского вуза.

Свердловская область стала третьим регионом после Карелии и Архангельской области, где состоялось открытие центра. Всего же в России будет функционировать 20 волонтерских центров.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время зарегистрировалось 19,5 тыс. волонтеров для подготовки фестиваля.