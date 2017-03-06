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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Центр подготовки волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов появился в Екатеринбурге

Екатеринбург. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Волонтерский центр XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов создан на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подписали соответствующее соглашение.

«Уральский федеральный университет является одним из центров волонтерской программы “Сочи — 2014” и фактически частью фундамента Ассоциации волонтерских центров, созданной после Олимпийских игр. Движение “Волонтеры Урала” — одно из самых крупных в стране, со своей историей и вкусом, займется отбором претендентов из Уральского федерального округа, а также среди студентов из более чем 60 стран мира, которые обучаются в УрФУ», — приводятся в сообщении слова А. Метелева.

Отмечается, что центр в Екатеринбурге подготовит 90 волонтеров. Во время фестиваля они будут задействованы в транспортной логистике, церемониях открытия и закрытия, медицинском сопровождении, в работе со СМИ, сопровождении делегаций.

Кроме того, УрФУ подготовит методику отбора молодых ученых на фестиваль. Часть будущих участников определят во время форума молодых ученых в апреле.

Также на фестивале в Сочи будет работать площадка по трудоустройству выпускников от уральского вуза.

Свердловская область стала третьим регионом после Карелии и Архангельской области, где состоялось открытие центра. Всего же в России будет функционировать 20 волонтерских центров.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время зарегистрировалось 19,5 тыс. волонтеров для подготовки фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Ключевые события пройдут в Олимпийском парке Сочи. Около 2000 иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в шесть городов разных регионов России: Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь/Севастополь, Калининград. Общее предполагаемое количество участников — 20 тыс. человек, которые должны пройти этапы конкурсного отбора.

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