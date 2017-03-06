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11:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД Татарстана рекомендует водителям не выезжать за город

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям не выезжать за город из-за ухудшения дорожно-метеорологических условий, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

По данным метеорологов, на территории Республики Татарстан ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, местами туман, усиление ветра. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы.

УГИБДД МВД по РТ рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Помимо этого автовладельцам необходимо выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Также водителям следует воздерживаться от опасных маневров.

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