ГИБДД Татарстана рекомендует водителям не выезжать за город

По данным метеорологов, на территории Республики Татарстан ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, местами туман, усиление ветра. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы.

УГИБДД МВД по РТ рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Помимо этого автовладельцам необходимо выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Также водителям следует воздерживаться от опасных маневров.