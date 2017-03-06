Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам качества продуктов

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области дадут рекомендации по выбору качественных и безопасных продуктов питания, а также разъяснят нормативные требования к ним.

Свои вопросы можно будет задать в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9−00 до 17−00 по телефону 23−87−53.

По фактам обнаружения некачественных продуктов питания санитарное ведомство просит волгоградцев сигнализировать им либо на сайт, либо в письменном виде отправлять обращение по адресу: Волгоград, пр. им. Ленина, 50б с указанием наименования пищевой продукции, места расположения торговой точки.