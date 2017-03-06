Полиция Калининграда разыскивает мужчину, пропавшего 5 января
Полиция областного центра разыскивает пропавшего 33-летнего калининградца Леонида Войтко. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
Полиция областного центра разыскивает пропавшего 33-летнего калининградца Леонида Войтко. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
5 января этого года мужчина ушел из своей квартиры, расположенной на улице Генерала Толстикова в Калининграде, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
На вид Леониду Войтко 32−35 лет, рост 180−185 см, телосложение худощавое, волосы
Особые приметы: на спине татуировка в виде богородицы, на правой руке — в виде символа военной разведки, на правом предплечье татуировка в виде паутины, на спине татуировка в виде иероглифа, на правой ключице — татуировка в виде солнца.
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