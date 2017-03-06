Полиция Калининграда разыскивает мужчину, пропавшего 5 января

5 января этого года мужчина ушел из своей квартиры, расположенной на улице Генерала Толстикова в Калининграде, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид Леониду Войтко 32−35 лет, рост 180−185 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Особые приметы: на спине татуировка в виде богородицы, на правой руке — в виде символа военной разведки, на правом предплечье татуировка в виде паутины, на спине татуировка в виде иероглифа, на правой ключице — татуировка в виде солнца.