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12:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре сдачу значимых объектов мундиаля перенесли на 2018 год

Средства, выделенные на подготовку к чемпионату, сократили на 1 млрд рублей.

Решающий этап подготовки к ЧМ-2018 в Самаре начался с внесения ряда корректировок. Главные среди них: сокращение госпрограммы на 1 млрд рублей и перенос сдачи большинства объектов мундиаля на 2018 год, пишет «Самарское обозрение».

Так, на следующий год перенесли завершение следующих работ: создание сети автодорог вокруг стадиона «Самара Арена», строительство трамвайной линии до стадиона, а также реконструкции площади Куйбышева, Струковского сада и 4-й очереди набережной.

Согласно внесенным в программу подготовки изменениям, теперь на ее реализацию потратят 43,03 млрд рублей, хотя ещё в конце декабря она была дороже на 1 млрд. К слову, по сравнению с первой редакцией программы, которая вышла три с лишним года назад, бюджет чемпионата уменьшился на 24%.

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