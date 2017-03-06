«Хаббл» получил фотографии самой большой звезды Галактики

Источник: ESA

Данная звезда, как рассказывают ученые, находится внутри крупного суперскопления Westerlund 1 — семейства из нескольких тысяч крайне молодых и необычно крупных звезд, чей средний возраст составляет всего 4−5 миллиона лет.

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В этой «звездной семье» проживает несколько крупных желтых гипергигантов, красных сверхгигантов, несколько десятков необычно активных «косматых» звезд Вольфа-Райе и множества «обычных» гигантов, чья масса в десятки раз выше солнечной. Несмотря на молодость скопления, многие звезды в нем уже достигли преклонных лет своей жизни или уже окончили свое существование, так как крупные светила живут крайне недолго — десятки или даже единицы миллионов лет. Ярким представителем этого класса «пожилых гигантов» является крупнейшая звезда скопления — красный сверхгигант Westerlund 1−26.

Эта звезда обладает действительно внушительными размерами – она в 330 тысяч раз ярче Солнца и больше его в 1,5 тысячи раз

Ее массу крайне сложно установить из-за большой активности этого светила и невысокой плотности его внешних оболочек, однако астрономы предполагают, что она превышает солнечную в несколько десятков раз.

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