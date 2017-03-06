«Хаббл» получил фотографии самой большой звезды Галактики

Данная звезда, как рассказывают ученые, находится внутри крупного суперскопления Westerlund 1 — семейства из нескольких тысяч крайне молодых и необычно крупных звезд, чей средний возраст составляет всего 4−5 миллиона лет.
В этой «звездной семье» проживает несколько крупных желтых гипергигантов, красных сверхгигантов, несколько десятков необычно активных «косматых» звезд Вольфа-Райе и множества «обычных» гигантов, чья масса в десятки раз выше солнечной.
Несмотря на молодость скопления, многие звезды в нем уже достигли преклонных лет своей жизни или уже окончили свое существование, так как крупные светила живут крайне недолго — десятки или даже единицы миллионов лет. Ярким представителем этого класса «пожилых гигантов» является крупнейшая звезда скопления — красный сверхгигант Westerlund 1−26.
Эта звезда обладает действительно внушительными размерами – она в 330 тысяч раз ярче Солнца и больше его в 1,5 тысячи раз
Ее массу крайне сложно установить из-за большой активности этого светила и невысокой плотности его внешних оболочек, однако астрономы предполагают, что она превышает солнечную в несколько десятков раз.
Она удалена от нас на относительно небольшое расстояние — около 16 тысяч световых лет, благодаря чему ученые смогли подробно изучить свойства Westerlund 1−26 при помощи «Хаббла», его наземного «коллеги» VLT и ряда других научных инструментов. Если бы это скопление не закрывали от нас облака из пыли и газа, то тогда Westerlund 1−26 и ее соседки были бы самыми ярчайшими звездами на земном небосводе.
Одним из главных открытий последних лет стало обнаружение того, что этот гигант выбрасывает в окружающую среду огромное количество материи, окружив себя гигантской мантией из раскаленной плазмой. Последние расчеты астрофизиков показывают, что выбросы Westerlund 1−26 распространились на расстояние, составляющее примерно четыре световых года, сформировав туманность, хорошо заметную для телескопов.
Дальнейшие наблюдения за Westerlund 1−26 и другими необычными звездами в Westerlund 1, как надеются ученые, помогут понять, какую роль играют такие крупные суперскопления в формировании и эволюции галактик.