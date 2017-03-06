Самую красивую бурятку выбрали в Новосибирске

Все шестеро участниц национального конкурса красоты «Мисс Бурятия-2017» учатся в разных вузах Новосибирска. Как сообщила организатор Ира Цыренова, этот конкурс проводится в столице Сибири уже в 13-й раз и состоит из нескольких этапов.

— Сначала нашим конкурсанткам нужно было продемонстрировать национальные наряды. Кстати, стоимость таковых начинается от 30 тысяч рублей. Затем девушкам предстояло выступить на сцене с так называемым номером-визиткой. Они были обязаны рассказать о себе не только на русском языке, но и на бурятском, — говорит Ира Цыренова. — Затем было дефиле в бикини, а после — творческий номер. По итогам всех этапов, «Мисс Бурятия-2017″ в Новосибирске стала 18-летняя Жаргалма Дамдинова».