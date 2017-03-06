Самую красивую бурятку выбрали в Новосибирске

Все шестеро участниц национального конкурса красоты «Мисс Бурятия-2017» учатся в разных вузах Новосибирска. Как сообщила организатор Ира Цыренова, этот конкурс проводится в столице Сибири уже в 13-й раз и состоит из нескольких этапов.
— Сначала нашим конкурсанткам нужно было продемонстрировать национальные наряды. Кстати, стоимость таковых начинается от 30 тысяч рублей. Затем девушкам предстояло выступить на сцене с так называемым номером-визиткой. Они были обязаны рассказать о себе не только на русском языке, но и на бурятском, — говорит Ира Цыренова. — Затем было дефиле в бикини, а после — творческий номер. По итогам всех этапов, «Мисс Бурятия-2017″ в Новосибирске стала 18-летняя Жаргалма Дамдинова».
Самая красивая новосибирская бурятка учится на первом курсе Новосибирского технологического института и мечтает стать модельером-дизайнером одежды. Родом Жаргалма из забайкальского поселка Агинское.
— Бурятские девушки невысокие. Например, у меня рост 164 сантиметра, — посетовала VN.ru «Мисс Бурятия-Новосибирск». — Главное для девушки из Бурятии — не показатели в сантиметрах, а красота и душа.
Кстати, Жаргалма не только красавица, но и умеет готовить блюда национальной кухни, а слепить бурятские позы для нее — раз плюнуть.
— Мой национальный наряд для конкурса мы шили с мамой и бабушкой по ночам. Потратили более месяца, — продолжает Жаргалма Дамдинова. — И если другие девушки демонстрировали на сцене стилизованные бурятские наряды, то мой был самый настоящий. Мы сшили его из ткани, которой около 100 лет. В платье из этой ткани ходила еще моя прапрабабушка. Мою голову украшал бурятский убор из чернобурки.
«Мисс Бурятия» отлично поет и танцует. Закончила хореографическое училище с красным дипломом. «Я вообще творческий человек», — подытожила бурятская красавица.