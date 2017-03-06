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12:04 (мск), источник: VN.RU

Самую красивую бурятку выбрали в Новосибирске

Конкурс «Мисс Бурятия-Новосибирск» прошел в областном центре. В финал вышли шесть самых красивых студенток, которые приехали в Новосибирск учиться из Бурятии и Забайкальского края. Победила девушка, которая целый месяц шила национальный костюм.

Все шестеро участниц национального конкурса красоты «Мисс Бурятия-2017» учатся в разных вузах Новосибирска. Как сообщила организатор Ира Цыренова, этот конкурс проводится в столице Сибири уже в 13-й раз и состоит из нескольких этапов.

— Сначала нашим конкурсанткам нужно было продемонстрировать национальные наряды. Кстати, стоимость таковых начинается от 30 тысяч рублей. Затем девушкам предстояло выступить на сцене с так называемым номером-визиткой. Они были обязаны рассказать о себе не только на русском языке, но и на бурятском, — говорит Ира Цыренова. — Затем было дефиле в бикини, а после — творческий номер. По итогам всех этапов, «Мисс Бурятия-2017″ в Новосибирске стала 18-летняя Жаргалма Дамдинова».

Самая красивая новосибирская бурятка учится на первом курсе Новосибирского технологического института и мечтает стать модельером-дизайнером одежды. Родом Жаргалма из забайкальского поселка Агинское.

— Бурятские девушки невысокие. Например, у меня рост 164 сантиметра, — посетовала VN.ru «Мисс Бурятия-Новосибирск». — Главное для девушки из Бурятии — не показатели в сантиметрах, а красота и душа.

Кстати, Жаргалма не только красавица, но и умеет готовить блюда национальной кухни, а слепить бурятские позы для нее — раз плюнуть.

— Мой национальный наряд для конкурса мы шили с мамой и бабушкой по ночам. Потратили более месяца, — продолжает Жаргалма Дамдинова. — И если другие девушки демонстрировали на сцене стилизованные бурятские наряды, то мой был самый настоящий. Мы сшили его из ткани, которой около 100 лет. В платье из этой ткани ходила еще моя прапрабабушка. Мою голову украшал бурятский убор из чернобурки.

«Мисс Бурятия» отлично поет и танцует. Закончила хореографическое училище с красным дипломом. «Я вообще творческий человек», — подытожила бурятская красавица.

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