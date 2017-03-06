В Башкирии бывший чиновник признан виновным в покушении на получение взятки

Собранные доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора 51-летнему бывшему Главному государственному инспектору отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по РБ Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Являясь главным государственным инспектором отдела по надзору в горнорудной промышленности по РБ, с целью личного обогащения в октябре 2016 года потребовал незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за согласование планов развития горных работ на 2016 год по Конезаводскому участку ПГС от ООО «Уршак» и по Кабаковскому месторождению песка и ПГС от ООО «Агидель» у представителя указанных предприятий.

Представитель предприятий обратился в правоохранительные органы и сын подозреваемого, не знавший об истинном намерении отца, при получении денег в рамках оперативного эксперимента был задержан сотрудниками УФСБ России по РБ. Судом ему назначено 3,6 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.