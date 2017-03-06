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11:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Изменилась плата за посещение детского сада в Башкирии

Правительством РБ утверждён максимальный размер родительской платы в детских садах на 2017 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации Башкирии.

Из документа следует, что в Уфе данная сумма не должна превышать 2 646 рублей в месяц, в Стерлитамаке — 2 376 рублей, в Салавате — 2 205, Октябрьском — 2 100, Нефтекамске — 2 079, Межгорье — 2 005, Сибае — 1 911, Кумертау — 1 850, Агидели — 1 732.

По республике дешевле всего водить ребёнка в детский сад в Зилаирском районе — 1 070 рублей, а дороже всего в Уфимском — 2 646 рублей.

Кстати, до этого постановлением Уфы для многодетных родителей, имеющим трёх и более детей, предусматривалась льгота при оплате в детсадах: 50% от стоимости родительской платы. С 1 января 2017 года эту льготу упразднили. Теперь для того, чтобы получить льготу, многодетная семья должна иметь статус малоимущей.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах в этом году в Уфе составляет 126 рублей в день на одного ребенка. В прошлом году родители платили 115 рублей в день.

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