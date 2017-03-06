ЕГЭ-2017: в Башкирии для сдачи экзаменов зарегистрировались более 18 тысяч человек

Обязательными для сдачи остаются два предмета — русский язык, его выбрали порядка 18 тысяч и математика. Напомним, последний разделен на два уровня: профильный и базовый. В республике профильный уровень выбрали свыше 13 тысяч участников.

По данным Министерства образования РБ, среди предметов по выбору самый популярный также обществознание. Эту дисциплину выбрали более 8,5 тысячи участников. Далее следует физика — около шести тысяч, биология — более четырех тысяч, химия, история, информатика и ИКТ.