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11:53 (мск), источник: ИА Башинформ

ЕГЭ-2017: в Башкирии для сдачи экзаменов зарегистрировались более 18 тысяч человек

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане в 2017 году на Единый государственный экзамен зарегистрировались более 18 тысяч человек.

Источник: Башинформ

Обязательными для сдачи остаются два предмета — русский язык, его выбрали порядка 18 тысяч и математика. Напомним, последний разделен на два уровня: профильный и базовый. В республике профильный уровень выбрали свыше 13 тысяч участников.

По данным Министерства образования РБ, среди предметов по выбору самый популярный также обществознание. Эту дисциплину выбрали более 8,5 тысячи участников. Далее следует физика — около шести тысяч, биология — более четырех тысяч, химия, история, информатика и ИКТ.

На досрочный этап (с 23 марта по 14 апреля) заявились порядка 800 человек, большая часть из них выпускники прошлых лет. В этот период будет работать три пункта приема экзамена (ППЭ), два из них — в Уфе, один — в Стерлитамаке. В аудиториях будет использоваться технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ.

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