В Азовском море ввели весенний запрет на вылов рыбы
С 1 марта по 31 мая в Краснодарском крае действует запрет на вылов рыбы в азовских лиманах. Ограничения касаются как любительского, так и спортивного рыболовства.
С 1 марта по 31 мая в Краснодарском крае действует запрет на вылов рыбы в азовских лиманах. Ограничения касаются как любительского, так и спортивного рыболовства.
Весной, в момент нереста морской рыбы, возрастают браконьерские попытки рыболовства. Часто для этого используются запрещенные орудия лова.
За нарушение правил и незаконную добычу рыбы может грозить не только крупный штраф, но и уголовное наказание, сообщили ГТРК «Кубань» в