В Азовском море ввели весенний запрет на вылов рыбы

Весной, в момент нереста морской рыбы, возрастают браконьерские попытки рыболовства. Часто для этого используются запрещенные орудия лова.

За нарушение правил и незаконную добычу рыбы может грозить не только крупный штраф, но и уголовное наказание, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.