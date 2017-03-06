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12:11 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Азовском море ввели весенний запрет на вылов рыбы

С 1 марта по 31 мая в Краснодарском крае действует запрет на вылов рыбы в азовских лиманах. Ограничения касаются как любительского, так и спортивного рыболовства.

Весной, в момент нереста морской рыбы, возрастают браконьерские попытки рыболовства. Часто для этого используются запрещенные орудия лова.

За нарушение правил и незаконную добычу рыбы может грозить не только крупный штраф, но и уголовное наказание, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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