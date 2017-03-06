Житель кубанской станицы устроил дебош в суде

В ходе опроса мужчина начал вести себя агрессивно, провокационно высказываясь в адрес присутствующих. Правоохранители призвали его к соблюдению порядка. Однако мужчина продолжил дебоширить.

По данным пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю, гражданина удалось утихомирить только после составления протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Станичника арестовали на 5 суток.