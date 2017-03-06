Житель кубанской станицы устроил дебош в суде
Краснодар. 6 мар. — Новая Кубань. Инцидент произошел во время заслушивания материалов уголовного дела. Житель Динского района выступал в роли свидетеля.
Краснодар. 6 мар. — Новая Кубань. Инцидент произошел во время заслушивания материалов уголовного дела. Житель Динского района выступал в роли свидетеля.
В ходе опроса мужчина начал вести себя агрессивно, провокационно высказываясь в адрес присутствующих. Правоохранители призвали его к соблюдению порядка. Однако мужчина продолжил дебоширить.
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