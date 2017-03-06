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12:09 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде финишировал автопробег «Дороги памяти»

Завершился автопробег «Дороги памяти». Три десятка калининградских журналистов, блогеров и общественных деятелей преодолели более 2000 километров, посетив 10 воинских захоронений и мемориалов в Польше.

В Кракове участники пробега посетили Воинское кладбище советских военнопленных. Здесь на Братском воинском кладбище советских военнопленных, погибших в лагере, который построили нацисты в 1942 году, в 12 братских могилах покоятся останки 153 человек.

В Жешуве возложили цветы к памятнику «Благодарности Красной Армии». Напомним, что власти этого города в прошлом году отказались сносить один из памятников заявив, что от этого история не изменится.

В Люблине калининградские и столичные журналисты посетили музей «Майданек», образованный на месте концентрационного лагеря. По уточненным данным, в этом лагере побывало около 150 000 узников, более половины из них были убиты.

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