В Калининграде финишировал автопробег «Дороги памяти»

В Кракове участники пробега посетили Воинское кладбище советских военнопленных. Здесь на Братском воинском кладбище советских военнопленных, погибших в лагере, который построили нацисты в 1942 году, в 12 братских могилах покоятся останки 153 человек.

В Жешуве возложили цветы к памятнику «Благодарности Красной Армии». Напомним, что власти этого города в прошлом году отказались сносить один из памятников заявив, что от этого история не изменится.

В Люблине калининградские и столичные журналисты посетили музей «Майданек», образованный на месте концентрационного лагеря. По уточненным данным, в этом лагере побывало около 150 000 узников, более половины из них были убиты.