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11:58 (мск), источник: Мослента

Ледяные дожди в столице сменит рекордное теплое 8 марта

Воздух в Москве прогреется до плюс девяти градусов.

Источник: РИА "Новости"
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Ледяные дожди и мокрый снег в Москве сменятся аномальным потеплением к 8 марта. Температура воздуха в праздник поднимется до плюс девяти градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Утром в понедельник, 6 марта, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. «Высока вероятность так называемого ледяного дождя, “пояс” которого шириной около 30−40 километров протянется через столичный регион — от Смоленской до Нижегородской области строго в широтном направлении», — говорится в сообщении метеоцентра.

Улучшение погодных условий начнется уже к середине 7 марта — московский регион окажется в теплом секторе циклона.

«Днем 8 марта воздух прогреется до плюс девяти градусов тепла, на следующий день уже до 6−11 градусов, что близко к абсолютному рекорду 2015 года (плюс 9,1 градуса)» — отмечают в «Фобосе».

Аномальное потепление началось в столице 1 марта, температура воздуха превышает климатическую норму на 8−10 градусов.

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