Ледяные дожди в столице сменит рекордное теплое 8 марта

Высота снежного покрова в Москве с начала марта уменьшилась вдвое

Ледяные дожди и мокрый снег в Москве сменятся аномальным потеплением к 8 марта. Температура воздуха в праздник поднимется до плюс девяти градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Утром в понедельник, 6 марта, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. «Высока вероятность так называемого ледяного дождя, “пояс” которого шириной около 30−40 километров протянется через столичный регион — от Смоленской до Нижегородской области строго в широтном направлении», — говорится в сообщении метеоцентра.

Улучшение погодных условий начнется уже к середине 7 марта — московский регион окажется в теплом секторе циклона.