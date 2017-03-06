Капитально отремонтировать роддом в Саянске планируют за один год

Об этом парламентарий заявил 2 марта 2017 года во время выездного совещания комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС в Саянске. Во время поездки депутат посетил роддом, который находится в аварийном состоянии. По словам мэра города Олега Боровского, стены приходят в негодность, колонны и фасад здания деформируются и в скором времени могут обрушиться.

Расходы на капремонт саянского роддома уже включены в бюджет Иркутской области. Его общая стоимость составляет 46 млн рублей. Однако было решено, что ремонт проведут за два года, поэтому в нынешнем году было выделено только 20 млн рублей. Андрей Лабыгин отметил, что после посещения медицинского учреждения он понял, что необходимо убедить коллег из ЗС во время мартовской корректировки бюджета выделить еще 26 млн рублей на капремонт роддома и провести его за один год.

Олег Боровский отметил, что роддом необходимо отремонтировать срочно, поскольку он обслуживает не только женщин Саянска, но и жительниц ближайших районов, например, Тулунского, Куйтунского, Нукутского и Зиминского районов. Кроме того, с каждым годом простоя сумма ремонта значительно увеличивается: первоначально было определено, что потребуется 36 млн рублей, затем сумму скорректировали до 38 млн рублей, затем — 46 млн рублей. Мэр отметил, что в следующем году на ремонт уже потребуется 53 млн рублей.