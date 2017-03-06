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12:19 (мск), источник: "Российская газета"

ФСИН: Чудновец освободят, когда в колонию поступит решение суда

В ГУФСИН России по Свердловской области разъяснили порядок исполнения судебного решения в отношении Евгении Чудновец, ранее получившей срок за репост видео и освобожденной сегодня курганским областным судом.

«Евгения будет освобождена из исправительного учреждения в день поступления соответствующего решения Верховного суда», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, ссылаясь на нормы статьи 393 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Напомним, в 2016 году работницу детского сада приговорили к пяти месяцам колонии, за то, что годом ранее она скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств над мальчиком в летнем лагере, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.

23 февраля этого года заместитель Генерального прокурора РФ попросил Верховный суд отменить приговор работнице детсада с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Сегодня президиум Курганского областного суда рассмотрел кассационное представление Леонида Коржинека. «Согласившись с позицией заместителя Генпрокурора суд отменил приговор Катайского районного суда и все последующие судебные постановления, прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления. За ней признано право на реабилитацию», — сообщает пресс-служба инстанции.

Евгения отбывала срок в Нижнем Тагиле. По ранее вынесенному приговору ее должны были освободить 7 апреля.

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