ФСИН: Чудновец освободят, когда в колонию поступит решение суда

«Евгения будет освобождена из исправительного учреждения в день поступления соответствующего решения Верховного суда», — сказал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, ссылаясь на нормы статьи 393 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Напомним, в 2016 году работницу детского сада приговорили к пяти месяцам колонии, за то, что годом ранее она скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств над мальчиком в летнем лагере, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.

23 февраля этого года заместитель Генерального прокурора РФ попросил Верховный суд отменить приговор работнице детсада с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Сегодня президиум Курганского областного суда рассмотрел кассационное представление Леонида Коржинека. «Согласившись с позицией заместителя Генпрокурора суд отменил приговор Катайского районного суда и все последующие судебные постановления, прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления. За ней признано право на реабилитацию», — сообщает пресс-служба инстанции.

Евгения отбывала срок в Нижнем Тагиле. По ранее вынесенному приговору ее должны были освободить 7 апреля.