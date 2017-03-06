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12:12 (мск), источник: dostup1.ru

Спасатели предотвратили сход лавины в Симе

Пришлось убрать 300 метров снега.

В Симе (Челябинская область) спасатели предотвратили сход лавины — пришлось убрать 300 метров снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы области.

В пятницу, 3 марта, сотрудники Усть-Катавского спасотряда по просьбе администрации выезжали в Сим, на гору Доменная.

С 10.00 до 16.00 семь спасателей убирали 300 метров нависшего с горы снега. Глубина снежного покрова составила около трех метров. Угроза схода лавины была приостановлена, теперь проход под горой не представляет опасности.

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