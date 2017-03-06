Маршрут автобуса № 1 пополнился двумя новыми остановками в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, кроме того, по просьбам местных жителей автобус изменил свой маршрут. Теперь он курсирует по проспекту Ленина до улицы 7-й Гвардейской, поворачивает на улицу Хиросимы, едет по улице Рокоссовского до улицы Ткачева, а затем поворачивает на улицу Пархоменко, потом выезжает на улицу Двинскую и снова возвращается на улицу Рокоссовского, а также улицу Невскую и проспект Ленина. Конечную остановку с площади Ленина перенесли на Аллею Героев. От нее автобус поднимается по Комсомольскому мосту на улицу Невскую.

Кроме того, поменялась конечная остановка и автобуса № 2. Теперь она находится не на площади Ленина, а на железнодорожном вокзале.

Плюс, на маршрут № 5а, обслуживающий микрорайон «Родниковая долина», будет выходить один дополнительный автобус.

Напомним, что на «горячую линию» дозвониться и высказать по ней свои пожеланию по поводу общественного транспорта можно по номеру 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.