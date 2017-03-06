Маршрут автобуса № 1 пополнился двумя новыми остановками в Волгограде
Автобусный маршрут № 1 дополнился новыми остановочными пунктами на улице Двинской напротив школы № 44 и в начале улицы Хиросимы в Волгограде.
Автобусный маршрут № 1 дополнился новыми остановочными пунктами на улице Двинской напротив школы № 44 и в начале улицы Хиросимы в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, поменялась конечная остановка и автобуса № 2. Теперь она находится не на площади Ленина, а на железнодорожном вокзале.
Плюс, на маршрут № 5а, обслуживающий микрорайон «Родниковая долина», будет выходить один дополнительный автобус.
Напомним, что на «горячую линию» дозвониться и высказать по ней свои пожеланию по поводу общественного транспорта можно по номеру 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.