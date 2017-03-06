«Янтарьэнергосбыт»: калининградцам пытаются навязывать услуги по замене счетчиков

По словам представителя компании, в их адрес уже поступили десятки жалоб. При этом ОАО «Янтарьэнергосбыт» не имеет никакого отношения к данным письмам.

«Дочернее предприятие “Янтарьэнерго” — ОАО “Янтарьэнергосервис” — занимается строительством, реконструкцией и ремонтом энергетических объектов и сетей региона. Замена счетчиков не относится к сфере деятельности компании», — сообщили в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

При этом деятельность неизвестных лиц и частных компаний по замене пломб и установке новых приборов учета без уведомления энергопоставщика, сетевой компании или управляющей организации является нарушением закона.

«В результате прибор признается нерасчетным, а последующее потребление электроэнергии безучетным, что помимо повышенного объема потребления электроэнергии грозит административным штрафом до 10 тысяч рублей», — сообщила специалист по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнергосбыт» Анастасия Чугунова.