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12:20 (мск), источник: Новый Калининград

«Янтарьэнергосбыт»: калининградцам пытаются навязывать услуги по замене счетчиков

Калининградцы продолжают жаловаться в ресурсоснабжающие организации региона об уведомлениях о необходимости замены приборов учета электроэнергии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

По словам представителя компании, в их адрес уже поступили десятки жалоб. При этом ОАО «Янтарьэнергосбыт» не имеет никакого отношения к данным письмам.

«Дочернее предприятие “Янтарьэнерго” — ОАО “Янтарьэнергосервис” — занимается строительством, реконструкцией и ремонтом энергетических объектов и сетей региона. Замена счетчиков не относится к сфере деятельности компании», — сообщили в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

При этом деятельность неизвестных лиц и частных компаний по замене пломб и установке новых приборов учета без уведомления энергопоставщика, сетевой компании или управляющей организации является нарушением закона.

«В результате прибор признается нерасчетным, а последующее потребление электроэнергии безучетным, что помимо повышенного объема потребления электроэнергии грозит административным штрафом до 10 тысяч рублей», — сообщила специалист по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнергосбыт» Анастасия Чугунова.

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