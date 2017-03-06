Большой Альпинистский марафон проведут в Иркутской области 19 марта

Сильнейшие лыжники выступят на XXXVII «Большом Альпинистском марафоне», старт которому будет дан 19 марта в районе станции «Огоньки» в Шелеховском районе Иркутской области. Организаторы соревнований — администрация Ангарского городского округа, Фонд содействия развитию лыжных гонок в городе Ангарске. В этом году мероприятие пройдет при поддержке министерства спорта Иркутской области. Генеральный спонсор — АО «Стройкомплекс». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время на марафон зарегистрировано более 200 спортсменов из 23-х регионов страны. В этом году планируется участие порядка 550-ти человек. Каждому из финишировавших на дистанции 36 и 50 км ждут подарки: диплом участника и медаль. В рамках «Кубка команд @Russialoppet» на соревнования приедут группы ребят, которые будут бороться за лидерство на турнире. Кроме этого, в марафоне примут участие паралимпийцы — заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы Паралимпиад.

«Традиционно будет использоваться электронная система тайминга. В этом году мы подготовились таким образом, что все наши спортсмены будут обеспечены своим чипом. На дистанции будет зарыто несколько петель, которые будут считывать и фиксировать результат спортсмена», — сказал член оргкомитета БАМа Артем Детышев.

В этом году также увеличен призовой фонд. Победитель на дистанции 50 км получит 60 тысяч рублей и лыжи от спонсора. Занявший второе место выиграет 40 тысяч рублей, замкнувший тройку лучших — 20 тысяч рублей. В женском зачете победительница получит 40 тысяч рублей, участница, занявшая второе место, — 25 тысяч рублей, показавшая третий результат — 15 тысяч рублей.

Традиционно для спортсменов подготовлены три дистанции: 22, 36 и 50 км. Маршрут пролегает по Олхинскому плато, перепад высот составляет 230 метров. На дистанциях запрещен свободный стиль передвижения, разрешен только классический.

Предварительная регистрация открыта на официальном сайте БАМа. Там же можно узнать полную информацию о соревнованиях: условиях регистрации, размещении и трансфере участников, схеме трасс и многом другом.

Справка: История соревнований начинается в 1970-е годы, когда сильнейшие альпинисты Иркутской области решили испытать свои силы в лыжных дисциплинах. Для реализации этой идеи в Прибайкальской тайге в 40 км от Иркутска в районе станции «Огоньки» Восточно-Сибирской железной дороги была разработана специальная трасса длиной 35 км. Подготовкой лыжни сами же участники и занимались. В разные времена организаторами соревнований выступали разные частные лица и организации. Наиболее заметной из них был клуб альпинистов и скалолазов «Витязь».

1981 год — оргкомитет марафона принимает решение об увеличении соревновательной дистанции до 50 км, а сам марафон получил название Большого Альпинистского.

1985 год — марафон получил в свое название скорбное дополнение — памяти Виктора Пономарчука, одного из сильнейших альпинистов Иркутской области.

1999 год — марафон начинает поддерживать ЗАО «Стройкомплекс».

2000 год — компания «Стройкомплекс» полностью берет на себя организацию и содержание БАМа.

2007 год — Большой Альпинистский марафон памяти В. Пономарчука вошел в состав Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Это результат огромной работы, проделанной организаторами соревнований — группой компаний «Стройкомлекс» и Фондом содействия развитию лыжных гонок в городе Ангарске.