Ученые обнаружили новый гибридный вид клещей в Новосибирске

Мелкие опасные букашки. Но не для Натальи Ливановой. Клещи — ее работа. Изучает, исследует около двадцати лет. Год назад ученые обнаружили нового клеща в Новосибирске.

Ирина Якубова, корреспондент: «Этих клещей выловили в Новосибирском Академгородке в прошлом году. Специалисты полагают, что это гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Насколько он опасен? Покажут лабораторные исследования».

Клещ Павловского — близкородственный собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно. Зараженность энцефалитом — втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И как оказалось — способен спариваться с таежным клещом. Гибрид отличить невооруженным взглядом невозможно. Таких же нашли в Томске и его окрестностях.