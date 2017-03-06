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12:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ученые обнаружили новый гибридный вид клещей в Новосибирске

В регион пришла весна, появились первые проталины: здесь и притаилась опасность. Клещи просыпаются. Много ли их будет в этом году?

Источник: Вести - Новосибирск

Мелкие опасные букашки. Но не для Натальи Ливановой. Клещи — ее работа. Изучает, исследует около двадцати лет. Год назад ученые обнаружили нового клеща в Новосибирске.

Ирина Якубова, корреспондент: «Этих клещей выловили в Новосибирском Академгородке в прошлом году. Специалисты полагают, что это гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Насколько он опасен? Покажут лабораторные исследования».

Клещ Павловского — близкородственный собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно. Зараженность энцефалитом — втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И как оказалось — способен спариваться с таежным клещом. Гибрид отличить невооруженным взглядом невозможно. Таких же нашли в Томске и его окрестностях.

Наталья Ливанова, старший научный сотрудник лаборатории зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН: «У них свой жизненный цикл, который не очень благоприятен для человека. Период активности самок дольше, чем у таежного клеща. Мы будем встречать на протяжении июня».

Наталья Ливанова сегодня изучает гибрид. Ищет отличительные признаки от чистых видов. В планах — пересмотреть архивные сборы. Ждать ли нашествия клещей в этом сезоне? Скорей всего — да. Говорят ученые. Прошлой осенью было много грызунов. А они — основные переносчики клещей. Впрочем, все будет зависеть от погоды. Клещи не любят холод, дождь и жару.

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