Ученые обнаружили новый гибридный вид клещей в Новосибирске
В регион пришла весна, появились первые проталины: здесь и притаилась опасность. Клещи просыпаются. Много ли их будет в этом году?
В регион пришла весна, появились первые проталины: здесь и притаилась опасность. Клещи просыпаются. Много ли их будет в этом году?
Мелкие опасные букашки. Но не для Натальи Ливановой. Клещи — ее работа. Изучает, исследует около двадцати лет. Год назад ученые обнаружили нового клеща в Новосибирске.
Ирина Якубова, корреспондент: «Этих клещей выловили в Новосибирском Академгородке в прошлом году. Специалисты полагают, что это гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Насколько он опасен? Покажут лабораторные исследования».
Клещ Павловского — близкородственный собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно. Зараженность энцефалитом — втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И как оказалось — способен спариваться с таежным клещом. Гибрид отличить невооруженным взглядом невозможно. Таких же нашли в Томске и его окрестностях.
Наталья Ливанова, старший научный сотрудник лаборатории зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН: «У них свой жизненный цикл, который не очень благоприятен для человека. Период активности самок дольше, чем у таежного клеща. Мы будем встречать на протяжении июня».
Наталья Ливанова сегодня изучает гибрид. Ищет отличительные признаки от чистых видов. В планах — пересмотреть архивные сборы. Ждать ли нашествия клещей в этом сезоне? Скорей всего — да. Говорят ученые. Прошлой осенью было много грызунов. А они — основные переносчики клещей. Впрочем, все будет зависеть от погоды. Клещи не любят холод, дождь и жару.