В парках Краснодара 8 марта пройдут концерты и развлекательные мероприятия
Городские парки Краснодара в Международный женский день, 8 марта, организуют развлекательную программу.
Городские парки Краснодара в Международный женский день, 8 марта, организуют развлекательную программу.
В «Городском саду» в 13:00 начнется научное шоу «Открывашка», после чего в 14:00 стартует концерт вокального ансамбля «Верные друзья». После этого гостей будет развлекать Владислав Алейников с концертом «Для вас, милые женщины», а в 16:00 начнется концерт «Все для тебя» в исполнении Алексея Балева.
«Чистяковская роща» начнет праздничную программу в 12:30 с концерта «Весь мир начинается с мамы!», а в 13:00 в состоится старт велоквеста «В честь милых дам». Посетителей парка также ожидают
В парке Победы для гостей организуют акцию «Салон красоты под открытым небом!» от Центра красоты «Очарование». Затем в 14:00 для детей и подростков проведут
Самая насыщенная праздничная программа будет организована в парке «Солнечный остров». В 12:00 там стартует выставка художественных работ семейного клуба «Мастерская счастья», которая продлится до 18:00, а также праздничный концерт солистов вокальной студии Star «С любовью к женщине!». В 13:00 юные чтецы примут участие в конкурсе «Мамино сердце», в 14:00 стартует