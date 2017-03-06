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15:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В парках Краснодара 8 марта пройдут концерты и развлекательные мероприятия

Городские парки Краснодара в Международный женский день, 8 марта, организуют развлекательную программу.

Источник: ЮГА.ру

В «Городском саду» в 13:00 начнется научное шоу «Открывашка», после чего в 14:00 стартует концерт вокального ансамбля «Верные друзья». После этого гостей будет развлекать Владислав Алейников с концертом «Для вас, милые женщины», а в 16:00 начнется концерт «Все для тебя» в исполнении Алексея Балева.

«Чистяковская роща» начнет праздничную программу в 12:30 с концерта «Весь мир начинается с мамы!», а в 13:00 в состоится старт велоквеста «В честь милых дам». Посетителей парка также ожидают мастер-класс по изготовлению праздничных открыток и концерт вокальных коллективов «Мелодия» и «Оттепель» ГДКЦО.

В парке Победы для гостей организуют акцию «Салон красоты под открытым небом!» от Центра красоты «Очарование». Затем в 14:00 для детей и подростков проведут мастер-класс в стиле handmade «Мамино сердце!». В 15:00 для мам и их дочек стартуют соревнования для мам с дочками «Шумный девичник», а с 16:00 до 18:00 в парке состоится праздничный концерт творческих коллективов Краснодара «Весеннее настроение».

Самая насыщенная праздничная программа будет организована в парке «Солнечный остров». В 12:00 там стартует выставка художественных работ семейного клуба «Мастерская счастья», которая продлится до 18:00, а также праздничный концерт солистов вокальной студии Star «С любовью к женщине!». В 13:00 юные чтецы примут участие в конкурсе «Мамино сердце», в 14:00 стартует мастер-класс студии «Акварель» под названием «Цветы в подарок маме», а также начнется праздничный концерт «Джентльмены поздравляют!». В 15:00 для женщин будет организована конкурсно-игровая программа «Хороши во все времена!», а в 16:00 показательный мастер-класс бойцовского клуба «Колизей» «Подарок от супермена». Завершится программа мероприятий в 17:00 музыкальной программой «Той женщине, которую люблю!».

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