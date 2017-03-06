В парках Краснодара 8 марта пройдут концерты и развлекательные мероприятия

В «Городском саду» в 13:00 начнется научное шоу «Открывашка», после чего в 14:00 стартует концерт вокального ансамбля «Верные друзья». После этого гостей будет развлекать Владислав Алейников с концертом «Для вас, милые женщины», а в 16:00 начнется концерт «Все для тебя» в исполнении Алексея Балева.

«Чистяковская роща» начнет праздничную программу в 12:30 с концерта «Весь мир начинается с мамы!», а в 13:00 в состоится старт велоквеста «В честь милых дам». Посетителей парка также ожидают мастер-класс по изготовлению праздничных открыток и концерт вокальных коллективов «Мелодия» и «Оттепель» ГДКЦО.

В парке Победы для гостей организуют акцию «Салон красоты под открытым небом!» от Центра красоты «Очарование». Затем в 14:00 для детей и подростков проведут мастер-класс в стиле handmade «Мамино сердце!». В 15:00 для мам и их дочек стартуют соревнования для мам с дочками «Шумный девичник», а с 16:00 до 18:00 в парке состоится праздничный концерт творческих коллективов Краснодара «Весеннее настроение».