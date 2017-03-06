Нарколог прокомментировал видео ступора двух девушек в одном из дворов Алматы

Источник: Tengrinews

В конце февраля жители одного из домов по улице Розыбакиева в Алматы стали свидетелями того, как две девушки в их дворе впали в ступор. Выложенное в Сети видео вызвало оживленное обсуждение, причем по одной из самых распространенных версий комментаторов, странное поведение героинь ролика было вызвано действием наркотических средств. Корреспондент Tengrinews.kz решил обратиться к наркологу и попросить его дать свое профессиональное заключение.

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Нарколог высшей категории, психиатр и главный врач «Клиники лечения зависимостей» Андрей Соболев, посмотрев видео, также высказал мнение, что речь идет о синтетических веществах, которые сейчас заполонили рынок Казахстана. «Сказать, какое именно, — крайне сложно, потому как каждая новая формула того же синтетического канабиноида (JWH, “легалка”, “спайсы”) вызывает всякий раз разную реакцию организма. И последствия тоже разные. Помимо этого, есть еще так называемые “соли”. Это производное от мефедрона или его аналогов, официальное название МДПВ (метилдиоксипировалерон), сленговое — “соли”, “скорость”, “спиды” и прочее. Из практики — если человек употребляет “синтетику”, то там уже полный коктейль и нет приверженности какому-то одному веществу. Именно поэтому реакция организма всякий раз разная. Тесты в таких случаях показывают JWH и метадон, но быть уверенными, что именно эти вещества в моче, тоже до конца нельзя», — говорит Соболев. Воздействие «синтетики» на организм абсолютно непредсказуемо, отмечает врач, и всегда индивидуально. Кто-то начинает ощущать себя птицей и прыгает с крыши, у кого-то просыпаются дикие и абсурдные фобии.

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