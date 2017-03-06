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12:54 (мск), источник: Tengrinews

Нарколог прокомментировал видео ступора двух девушек в одном из дворов Алматы

Специалист также высказал мнение, что героини ролика могли принять какое-то синтетическое вещество.

Источник: Tengrinews

В конце февраля жители одного из домов по улице Розыбакиева в Алматы стали свидетелями того, как две девушки в их дворе впали в ступор. Выложенное в Сети видео вызвало оживленное обсуждение, причем по одной из самых распространенных версий комментаторов, странное поведение героинь ролика было вызвано действием наркотических средств.

Корреспондент Tengrinews.kz решил обратиться к наркологу и попросить его дать свое профессиональное заключение.

Нарколог высшей категории, психиатр и главный врач «Клиники лечения зависимостей» Андрей Соболев, посмотрев видео, также высказал мнение, что речь идет о синтетических веществах, которые сейчас заполонили рынок Казахстана.

«Сказать, какое именно, — крайне сложно, потому как каждая новая формула того же синтетического канабиноида (JWH, “легалка”, “спайсы”) вызывает всякий раз разную реакцию организма. И последствия тоже разные. Помимо этого, есть еще так называемые “соли”. Это производное от мефедрона или его аналогов, официальное название МДПВ (метилдиоксипировалерон), сленговое — “соли”, “скорость”, “спиды” и прочее. Из практики — если человек употребляет “синтетику”, то там уже полный коктейль и нет приверженности какому-то одному веществу. Именно поэтому реакция организма всякий раз разная. Тесты в таких случаях показывают JWH и метадон, но быть уверенными, что именно эти вещества в моче, тоже до конца нельзя», — говорит Соболев.

Воздействие «синтетики» на организм абсолютно непредсказуемо, отмечает врач, и всегда индивидуально. Кто-то начинает ощущать себя птицей и прыгает с крыши, у кого-то просыпаются дикие и абсурдные фобии.

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«В данном видео такое «зависание» можно списать на любое синтетическое наркотическое вещество или на их микс. Но больше похоже именно на синтетический канабиноид (JWH). Среди наших пациентов потребителей синтетики сейчас подавляющее большинство. Она дешевая и доступная. Знакомый всем героин употребляют только наркоманы со стажем, это люди старше 35 лет. А вся молодежь от 16 «сидит» именно на «легалке», — рассказывает нарколог.

При употреблении данных веществ, объясняет врач, нарушается электролитный баланс, развивается гипокалемия, что приводит к судорогам и возможной остановке сердца. Истончаются стенки сосудов и значительно повышается риск инфарктов и инсульта.

Самые опасные осложнения — это гипертермия (стойкое некоррегируемое повышение температуры тела) и дегидратация с нарушением электролитного состава крови.

«Это называют “водное отравление”. Со стороны психической деятельности — шизофреноподобные и аффективно-бредовые психозы. Все это сказывается на критической оценке своего состояния такими пациентами, критика низкая либо вообще отсутствует. Поэтому они наиболее проблемные в плане лечения и реабилитации. Кроме того, употребление синтетических веществ в итоге сказывается на психической деятельности. Даже после нескольких случаев употребления наблюдается резкое интеллектуально-мнестическое снижение вплоть до слабоумия и эмоционально-волевой дефект (как при параноидной шизофрении)», — рассказал Андрей Соболев.

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