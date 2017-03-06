Стоимость парка аттракционов на ВДНХ превысит 11 млрд рублей

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млрд 350 млн рублей. Для участия в конкурсе компания-подрядчик должна иметь лицензию министерства культуры на право выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

«При определении победителей приоритетное значение будет иметь предложенная участниками цена. При анализе квалификации будет учитываться опыт выполнения работ в сфере строительства и благоустройства, опыт в поставке и монтаже аттракционов, а также обеспеченность финансовыми ресурсами», — рассказал собеседник агентства.

Он привел для сравнения стоимость гонконгского Диснейленда — $1,8 млрд, что почти в 10 раз больше объема инвестиций в тематический парк на ВДНХ. Парк развлечений в Сочи обошелся в 20 млрд рублей.

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 га в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, после этого его посещаемость достигнет 2 млн человек в год. На объекте будут работать 1300 человек. Ожидаемая выручка будущего парка аттракционов составит около 2,3 млрд рублей в год.