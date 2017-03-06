Мещерское озеро в Нижнем Новгороде благоустроят в 2017 году

По словам чиновника, в рамках программы в 2017 году запланировано благоустройство объектов, расположенных вблизи объектов проведения ЧМ-2018. В частности, рассматриваются Нижегородский, Автозаводский и Канавинский районы, а уже после Чемпионата мира по футболу — в 2018—2020 годах будет проводиться работа по всем остальным дворовым территориям.

На сайте администрации города создана страница приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Там все заинтересованные жители города могут получать информацию по программе.

Ранее сообщалось, что около 584 млн. рублей из федбюджета получит Нижегородская область на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Две трети указанных субсидий будут направлены на благоустройство дворовых территорий (освещение, озеленение, дорожное покрытие, другие работы). Одна треть субсидии — на благоустройство общественных пространств (площадей, скверов, парков, центральных улиц)», — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.