В Екатеринбурге у должника арестовали два автомобиля за неделю

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

У екатеринбуржца сначала арестовали «Газель», которую приставы обнаружили на овощебазе в пользовании третьего лица. После оказалось, что у владельца машины помимо долга физическому лицу в размере 350 тыс. руб., есть и задолженность перед банком — 750 тыс. руб.

«Такова сумма залога, предметом которого стал автомобиль “Hyundai i40 VF”. Более того, в других банках мужчина является должником по кредитам. После объединения исполнительных производств в одно сводное, стало известно, что общая сумма его задолженности превышает один млн 225 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

Приставы разыскали залоговый «Hyundai», за рулем которого был также не владелец автомобиля, а другой человек. Мужчина препятствовал аресту, не отдавая ключи судебному приставу. В результате переговоров ключи он отдал и скрылся с места исполнительных действий.