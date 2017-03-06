Неизвестные привязали раненого ротвейлера к дереву под Новосибирском, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Житель Новосибирска ехал по загородной дороге недалеко от Северного объезда, со стороны Локтей в сторону Новосибирска, когда обнаружил привязанного пса возле березы у обочины.

«Когда люди подошли ближе, то увидели ужасную картину: в снежной яме, испачканный кровью и испражнениями, лежал обессиленный раненый ротвейлер. Ко всему прочему, на собаке был надет металлический ошейник», — рассказали подписчики.

Мужчина забрал пса с собой и отвез в ветеринарную клинику.