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13:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неизвестные привязали раненого ротвейлера к дереву под Новосибирском

В Новосибирске недалеко от Северного объезда мужчина обнаружил раненого пса, которого привязали к березе у обочине, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Неизвестные привязали раненого ротвейлера к дереву под Новосибирском, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Житель Новосибирска ехал по загородной дороге недалеко от Северного объезда, со стороны Локтей в сторону Новосибирска, когда обнаружил привязанного пса возле березы у обочины.

«Когда люди подошли ближе, то увидели ужасную картину: в снежной яме, испачканный кровью и испражнениями, лежал обессиленный раненый ротвейлер. Ко всему прочему, на собаке был надет металлический ошейник», — рассказали подписчики.

Мужчина забрал пса с собой и отвез в ветеринарную клинику.

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