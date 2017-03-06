Высота снежного покрова в Прикамье побила 10-летний рекорд
В ближайшие два дня выпадение осадков в столице региона продолжится.
В ближайшие два дня выпадение осадков в столице региона продолжится.
Высота снежного покрова в Перми достигла отметки в 87 см. Отмечается, что это самое большое значение за последние 87 лет.
Большую роль в рекорде сыграл сильный снегопад, который прошёл в столице региона утром 5 марта. За несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. Отмечается, что 6 и 7 марта в крае вновь ожидаются сильные снегопады.
«Снегопад был связан с влиянием медленно движущегося холодного атмосферного фронта с волнами, который перемещался с
Метеорологи прогнозируют, что 7 марта в крае может быть побит новый рекорд, высота снежного покрова может достигнуть отметки в 90 см.