Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Дочка МакSим стала копией мамы
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
12 идей для организации гардеробной
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
13:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Высота снежного покрова в Прикамье побила 10-летний рекорд

В ближайшие два дня выпадение осадков в столице региона продолжится.

Источник: Reuters

Высота снежного покрова в Перми достигла отметки в 87 см. Отмечается, что это самое большое значение за последние 87 лет.

Большую роль в рекорде сыграл сильный снегопад, который прошёл в столице региона утром 5 марта. За несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. Отмечается, что 6 и 7 марта в крае вновь ожидаются сильные снегопады.

«Снегопад был связан с влиянием медленно движущегося холодного атмосферного фронта с волнами, который перемещался с северо-запада на юго-восток. Осадки при прохождении фронта наблюдались по всей территории края: сначала по северным, затем по центральным и южным районам. Однако в Перми они были наиболее интенсивными, что было связано с прохождением волны на фронте», — отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Метеорологи прогнозируют, что 7 марта в крае может быть побит новый рекорд, высота снежного покрова может достигнуть отметки в 90 см.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь