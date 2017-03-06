Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Работа, которая вас убивает
Черногория попросила Россию о помощи
Необычные роды звездных мам: пять историй
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
12 идей для организации гардеробной
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
13:03 (мск), источник: Om1.ru

Омского предпринимателя наказали за перевозку участников спортклуба без карты маршрута

Перевозчик утверждал, что в его действиях нет административного правонарушения, но проиграл тяжбу.

Омский перевозчик Евгений Инников обратился в Первомайский районный суд с жалобой на постановление инспектора Госавтодорназдора. Водитель автобуса заявил, что его незаконно оштрафовали по административной статье за перевозку пассажиров без карты маршрута регулярных перевозок.

Как сообщает Первомайский районный суд, 24 октября 2016 года Евгения Инникова привлекли к ответственности за то, что он вёз без карты маршрута пассажиров по договору со спортивным клубом. Сумма штрафа составила 5000 рублей. Инников просил отменить постановление омского УГАДН и прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Омич объяснил: в тот день он должен был перевозить пассажиров сначала по договору с домом отдыха, потом по договору со спортивным клубом. Утром ему стало известно, что дом отдыха отменил заказ, и он повёз пассажиров спортивного клуба. В суде представительница УГАДН заявила, что ссылка на договор дописана в путевой лист позже, и расценила этот довод как попытку уйти от ответственности.

В итоге Первомайский районный суд оставил жалобу перевозчика без удовлетворения. Перевозчик не стал обжаловать это решение.

Отметим, что по закону карта маршрута нужна не только перевозчикам, которые обслуживают пассажирские маршруты с фиксированной схемой. Этот документ даёт право на пассажирские перевозки, поэтому нужен даже тем, кто выполняет индивидуальные заказы разных организаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске уменьшилось количество пожаров
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь