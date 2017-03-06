Омского предпринимателя наказали за перевозку участников спортклуба без карты маршрута

Омский перевозчик Евгений Инников обратился в Первомайский районный суд с жалобой на постановление инспектора Госавтодорназдора. Водитель автобуса заявил, что его незаконно оштрафовали по административной статье за перевозку пассажиров без карты маршрута регулярных перевозок.

Как сообщает Первомайский районный суд, 24 октября 2016 года Евгения Инникова привлекли к ответственности за то, что он вёз без карты маршрута пассажиров по договору со спортивным клубом. Сумма штрафа составила 5000 рублей. Инников просил отменить постановление омского УГАДН и прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Омич объяснил: в тот день он должен был перевозить пассажиров сначала по договору с домом отдыха, потом по договору со спортивным клубом. Утром ему стало известно, что дом отдыха отменил заказ, и он повёз пассажиров спортивного клуба. В суде представительница УГАДН заявила, что ссылка на договор дописана в путевой лист позже, и расценила этот довод как попытку уйти от ответственности.

В итоге Первомайский районный суд оставил жалобу перевозчика без удовлетворения. Перевозчик не стал обжаловать это решение.

Отметим, что по закону карта маршрута нужна не только перевозчикам, которые обслуживают пассажирские маршруты с фиксированной схемой. Этот документ даёт право на пассажирские перевозки, поэтому нужен даже тем, кто выполняет индивидуальные заказы разных организаций.