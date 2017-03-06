В Советском округе Омска снесут более сотни аварийных тополей

Как рассказала Цыганова, территория Советского округа долгое время оставалась без внимания. Густо насаженные ещё полвека назад тополя начали создавать аварийность.

Речь идёт об улице Энтузиастов, где проходит окружная флора.

«Густота насаждения старых тополей создала аварийность, потому что идёт обрушение веток. Поэтому специалистами было принято решение, в том числе по обращениям общественности. Когда стали считать, было обнаружено более 100 сухостойных деревьев. Планируется большой проект по их сносу. На их месте планируется высадить крупномерные деревья. Это касается улицы Энтузиастов с выходом на улицу Химиков, — отметила Цыганова.

Кроме того, в планах снести старые тополя вдоль свежеотремонтированных дорог.

По словам Галины Цыгановой, уже завершены эскизные проекты по придорожному озеленению улиц Красных Зорь, Лермонтова, Богдана Хмельницкого, Ленина, Менделеева, Мельничной и Транссибирской.