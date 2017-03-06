Рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана и дождя

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 06.03.2017 в аэропорту “Храброво” задержаны рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска», — говорится в сообщении.

Соответственно, будет скорректировано время вылета из Калининграда. Улучшение погоды по прогнозам метеослужбы аэропорт ожидал к 10−11 часам (11−12 мск), однако «Храброво» не принял еще ни одного рейса.

По данным сервиса www.flightradar24.com, рейс SU 1000 из Москвы (Шереметьево), который должен был приземлиться в Калининграде в 8.15 (9.15 мск), несколько часов кружил в небе, борт отправили на запасной аэродром.