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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана и дождя

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Прибытие и вылет нескольких утренних рейсов в калининградском аэропорту «Храброво» задерживается в понедельник из-за тумана и дождя, сообщила пресс-служба аэропорта.

Источник: РИА Новости

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 06.03.2017 в аэропорту “Храброво” задержаны рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска», — говорится в сообщении.

Соответственно, будет скорректировано время вылета из Калининграда. Улучшение погоды по прогнозам метеослужбы аэропорт ожидал к 10−11 часам (11−12 мск), однако «Храброво» не принял еще ни одного рейса.

По данным сервиса www.flightradar24.com, рейс SU 1000 из Москвы (Шереметьево), который должен был приземлиться в Калининграде в 8.15 (9.15 мск), несколько часов кружил в небе, борт отправили на запасной аэродром.

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