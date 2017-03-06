В Кремле приветствовали отмену обвинительного приговора воспитательнице Чудновец

«Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношении к решению суда по данному делу.

В понедельник Курганский областной суд отменил обвинительный приговор Чудновец, которая обвинялась в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Как ранее сообщалось, в августе 2015 года Чудновец распространила в соцсети видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и приговорил к шести месяцам лишения свободы. В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил срок до пяти месяцев.

Кассационное представление на приговор подавала и защита Чудновец, и прокуратура, но суд отказал тем и другим, не усмотрев оснований для пересмотра. Чудновец отказалась от намерения просить о помиловании, потому что не считает себя виновной.