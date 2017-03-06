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18:15 (мск), источник: Интерфакс

В Московском зоопарке проснулись сурки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — В столичном зоопарке проснулись предвестники весны — сурки, сообщает официальный сайт мэрии Москвы в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Время пробуждения сурков зависит от температуры окружающей среды. Ближе к концу спячки животные периодически ненадолго просыпаются, чтобы оценить положение дел. Когда зверьки убеждаются, что теплая погода установилась, то уже не засыпают снова», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сурки спят глубоко: во много раз снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела уменьшается до восьми градусов. Первые несколько недель после пробуждения сурки почти не питаются, используя жировые запасы. Это время уходит на то, чтобы возобновить работу пищеварительной системы и подготовиться к размножению.

Выходя на поверхность впервые после пробуждения, они откапывают ход, отгребая землю внутрь. Немного откормившись, сурки начинают чистить и ремонтировать свои жилища. Всего в зоопарке три сурка. Их уже можно увидеть в вольере на старой территории. Московский зоопарк с 1 марта перешел на весенний график работы, он открыт с 09:00 до 18:00, кассы закрываются в 17:00.

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