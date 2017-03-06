В школах Иркутского района проведут дополнительные медосмотры детей из-за «групп смерти»

Как 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации района, такое решение принято на совещании с заместителями глав муниципалитетов Иркутского района, которое прошло 3 марта, где руководитель комитета по социальной политике Екатерина Михайлова рекомендовала усилить профилактическую работу с детьми.

Чтобы выявить детей, состоящих в «группах смерти», медицинским работникам школ Иркутского района рекомендовано регулярно проводить плановые медицинские осмотры. Такая мера выбрана из-за того, что правила участия в «группах смерти» предусматривают самоистязания и нанесение себе различных увечий. «Своевременное выявление подростков предположительно выполняющих задания организаторов “групп смерти” поможет остановить детей от страшного поступка. В дальнейшем работу с ними будут вести психологи», — подчеркнула Екатерина Михайлова.