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14:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

В школах Иркутского района проведут дополнительные медосмотры детей из-за «групп смерти»

Дополнительные медицинские осмотры проведут в школах Иркутского района, чтобы выявить детей, которые вовлечены в так называемые «группы смерти» в социальных сетях.

Как 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации района, такое решение принято на совещании с заместителями глав муниципалитетов Иркутского района, которое прошло 3 марта, где руководитель комитета по социальной политике Екатерина Михайлова рекомендовала усилить профилактическую работу с детьми.

Чтобы выявить детей, состоящих в «группах смерти», медицинским работникам школ Иркутского района рекомендовано регулярно проводить плановые медицинские осмотры. Такая мера выбрана из-за того, что правила участия в «группах смерти» предусматривают самоистязания и нанесение себе различных увечий. «Своевременное выявление подростков предположительно выполняющих задания организаторов “групп смерти” поможет остановить детей от страшного поступка. В дальнейшем работу с ними будут вести психологи», — подчеркнула Екатерина Михайлова.

В Иркутском районе круглосуточно работает телефон доверия для всех подростков и их родителей: 8 (3952) 70−00−47; 22−93−28, а также общероссийский номер линии доверия по вопросам «игр смерти»: 8−800−2000−122 (звонок бесплатный).

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