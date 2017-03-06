Гуманитарий, в возрасте 41−50 лет, в прошлом — депутат, — свердловская молодежь рассказала, каким видит главу Среднего Урала

Соответствующее социологическое исследование провел Центр гуманитарно-политических инициатив и проектов.

Согласно исследованию, губернатор Свердловской области в представлении молодежи — это русский с высоким уровнем гуманитарного образования в возрасте 41−50 лет, имеющий опыт депутатской деятельности или опыт работы в органах госбезопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках исследования с 28 февраля по 1 марта было опрошено 100 студентов дневной формы обучения свердловских вузов — УрФУ, УГЛТУ и УРГАУ.

Любопытно, но как показало исследование, для большинства респондентов (69,4%) пол идеального губернатора Свердловской области не имеет значения. Для четверти опрошенных важно, чтобы губернатор был мужского пола.

Также не особо важен молодежи и семейный статус главы региона. По мнению авторов исследования, это обусловлено тем, что в целом для российской политической культуры характерно невмешательство в частную жизнь политиков, сохранение личного как приватной сферы.

Кроме того, респондентов не сильно заботит и отношение к воинской службе идеального губернатора: для половины опрошенных не имеет значение наличие или отсутствие в биографии губернатора службы в рядах ВС РФ. Однако, порядка 40% заявили, что все-таки глава региона должен иметь армейский опыт.

«Мы считаем, что это связано с ростом позитивного информационного фона вокруг ВС РФ за последние годы: крупномасштабные военные учения, популярные военные игры, например, “Танковый биатлон”, поступление новой техники в войска. Огромную роль в росте престижа армии сыграли эффективное участие “вежливых людей” в освобождении Крыма и успехи российских ВКС в сирийском конфликте», — отмечают авторы исследования.

Что оказалось действительно важно для опрошенных студентов, так это возраст идеального губернатора: почти половина респондентов предпочла видеть на должности главы региона человека не младше 41, но не старше 50.

Кроме того, по мнению молодежи, губернатор обязательно должен иметь высшее образование, при этом, более 30% опрошенных считают, что высших образований должно быть два. Приоритет молодые люди отдали гуманитарному образованию — за это высказались 66,7% респондентов, а вот за техническое — 3,2%.

«С нашей точки зрения, здесь возможно сказывается влияние того факта, что сами респонденты обучаются на общегуманитарных специальностях и направлениях подготовки. В любом случае данный вопрос нуждается в дальнейшем исследовании и уточнении», — пояснили авторы исследования.

Почти половина опрошенных сообщила, что ей без разницы, к какой партии принадлежит губернатор, а 36,5% проголосовали против «Единой России».

Любопытно пропустить через этот «фильтр» потенциальных кандидатов на пост главы Среднего Урала, ведь губернаторские выборы в Свердловской области пройдут уже в сентябре этого года.

Так, например, действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «совпадает» с ожиданиями молодежи по критериям национальности и возраста (в этом году ему исполняется 46 лет). В целом, и образование Евгения Куйвашева, можно отнести к гуманитарному: губернатор окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «юрист». Кроме того, ранее Куйвашев работал в органах госвласти. Отметим, что губернатор принадлежит к партии власти.

Другим кандидатом на кресло губернатора на Среднем Урале считают главу Нижнего Тагила Сергея Носова. Мэр «Путинграда» также удовлетворяет требованиям молодого поколения в части национальности, однако, немного «перебрал» с возрастом: Сергею Носову в этом году исполнилось 56 лет. У Сергея Носова техническое образование — он окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. Кроме того, мэр Нижнего Тагила — выходец их промышленных структур; в 2004 году он избрался в облдуму, но от мандата отказался; а в 2012 году был назначен вице-губернатором. Так же, как и Евгений Куйвашев, Сергей Носов входит в «Единую Россию».

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, чье имя также часто фигурирует в списке потенциальных кандидатов на кресло главы региона соответствует ожиданиям молодежи в части национальности, однако, как и Сергей Носов, немного «перерос» возраст: Ройзману в этом году исполнится 55 лет. У Евгения Ройзмана гуманитарное образование — он закончил УрГУ по специальности историк-архивист, специалист по горнозаводскому Уралу и старообрядческой иконописи. Правда, в свое время к диплому Ройзмана возникали вопросы и подтверждать его подлинность мэру Екатеринбурга пришлось в суде. В прошлом Ройзман — депутат Госдумы. К «Единой России» глава столицы Среднего Урала не принадлежит, на выборы мэра он шел от партии «Гражданская платформа».

Добавим, что еще одним кандидатом на пост губернатора Свердловской области считает глава свердловских «справедливороссов», депутат Госдумы Александр Бурков. Буркову 49 лет, правда, он окончил теплоэнергетический факультет УПИ. К «Единой России» отношения никогда не имел.