Травматолог: в Перми резко выросло число пострадавших из-за гололёда

Переломы рук и ног получают пермяки из-за гололёда. По словам заведующего травмпунктом городской поликлиники № 2 Александра Матехи, на прошлой неделе стало на 10% больше обращений, чем на предыдущей. Это без учёта тех, кто попал в стационар.

«Для таких травм характерна сезонность. Однако в прошлом году такого всплеска в марте не было. Не было и такого гололёда, — пояснил Александр Матеха. — В 2016 г. пик пришёлся на новогодние праздники и январь. Сейчас мы наблюдаем довольно много поздних обращений. Нередко люди, особенно пожилые, не придают значения травмам, занимаются самолечением. Тем временем в данном случае от времени обращения зависит успех лечения. В первые 12 часов гематома ещё не такая большая, проще восстановить целостность оси кости, анестезия тоже действует эффективнее. Если обратиться позже, то восстановление будет более сложным и долгим».